Supermercados são os locais de maior contágio por Covid-19 em Inglaterra

Os supermercados são os locais com maior disseminação da Covid-19 em Inglaterra, de acordo com dados tratados e divulgados pela Public Health England (PHE) e baseados nos dados de análise da NHS’ Test and Trace entre 9 e 15 de novembro, conta esta quinta-feira o “The Independent”

Os dados mostram que 128.808 pessoas testaram positivos para a Covid-19 durante esse período. Desse universo, esses infetados providenciaram 9.789 locais comuns que visitaram.

O local mais frequente que este universo de infetados frequentou foram os supermercados, seguido de escolas secundárias, escolas básicas e hospitais.

Estes dados ajudaram as autoridades governamentais a decidirem-se pelo segundo confinamento total, que se espera possa travar as infeções por coronavírus.

O Reino Unido registou 22.915 novas infeções de covid-19, um aumento desde a véspera, e 502 mortes nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico, mostrando sinais de desaceleração da pandemia.

Na quarta-feira tinham sido registadas 19.609 novas infeções de covid-19, o número mais baixo desde 02 de novembro, e 529 mortes.

A média diária dos últimos sete dias foi de 23.294 casos e de 406 mortes, valores que refletem uma desaceleração da pandemia, resultado das restrições em vigor.

Inglaterra encontra-se a meio de um confinamento nacional, que termina a 2 de dezembro e a Escócia vai apertar a partir de sexta-feira as restrições em certas regiões do país.