Trabalhadores do Bingo do Belenenses protestam hoje contra salários em atraso

Os trabalhadores do Bingo do Belenenses manifestam-se hoje junto ao Ministério do Trabalho, em Lisboa, para protestar contra os salários em atraso e tentar que a ministra Ana Mendes Godinho os receba e ajude a resolver o problema.

“Estes trabalhadores estão completamente desesperados, sem receber absolutamente nada, apesar de lhes ter sido comunicado que estavam em ‘lay-off’, e ninguém sabe porquê”, disse à agência Lusa Glória Pereira, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul.

Segundo a sindicalista, os mais de 70 trabalhadores da sala de jogo do Bingo do Belenenses estão a passar “grandes dificuldades financeiras para conseguir fazer face aos encargos familiares”, dado que não receberam os salários dos meses de janeiro e fevereiro nem o subsídio de Natal de 2020.

Glória Pereira lembrou que o bingo, que foi concessionado pelo Governo de António Costa à empresa ‘Números Combinados Lda’, através de concurso público, está encerrado há quase um ano, embora tenha reaberto por algum tempo em meados do ano passado e voltado a encerrar no outono.

Os problemas começaram ainda no ano passado, quando os trabalhadores não receberam o subsídio de férias, mas o sindicato da hotelaria conseguiu uma reunião com o Clube de Futebol ‘Os Belenenses’ e aquela remuneração foi paga.

“Dado que o vínculo laboral destes trabalhadores é com o clube desportivo, é possível que este tenha dívidas que impeçam os trabalhadores em ‘lay-off’ de receber a remuneração paga pela Segurança Social, mas não sabemos”, disse a dirigente sindical.

O Sindicato da hotelaria pediu há cerca de uma semana uma reunião à ministra do Trabalho e, como não obteve entretanto resposta, marcou a concentração para o início da tarde de hoje, e nessa altura irá tentar ser recebido por Ana Mendes Godinho para lhe pedir ajuda.

“Não resta outra alternativa aos trabalhadores senão a de lutar e denunciar publicamente esta situação e vamos tentar que a ministra do Trabalho nos receba e ajude a resolver o problema, exigindo às direções do C.F. ‘Os Belenenses’ e dos ‘Números Combinados’, que assumam as responsabilidades que têm com os seus trabalhadores da sala de Bingo”, afirmou Glória Pereira.