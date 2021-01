Vacina da AstraZeneca aprovada pela Agência Europeia do Medicamento

Embora Bruxelas esteja no meio de um conflito contratual com a farmacêutica, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu luz verde à utilização da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Universidade de Oxford, para ser administrada a adultos a partir dos 18 anos e sem impor um limite superior de idade.

De acordo com a nota divulgada, esta sexta-feira, a EMA nota que os ensaios clínicos não fornecem muitos dados sobre a eficácia da vacina em pessoas com idades a partir dos 55 anos, “no entanto, espera-se que haja protecção, uma vez que se regista uma resposta imunitária neste grupo etário, com base na experiência com outras vacinas”.

“Como há informação de confiança sobre a segurança das vacinas nesta população, os peritos da EMA consideraram que a vacina poderá ser usada em adultos mais velhos”, frisa o comunicado.

O fármaco torna-se no terceiro a receber a aprovação do regulador europeu, depois da ‘luz verde’ dada à Pfizer/BioNTech e à Moderna.

Nos últimos dias, as tensões entre a Comissão Europeia e a farmacêutica britânica agravaram-se depois da AstraZeneca ter anunciado que a entrega prevista das vacinas contra a Covid-19, cerca de 300 milhões de doses, não seriam entregues na data prevista. Bruxelas tem pressionado a AstraZeneca a respeitar o compromisso orçado em 336 milhões de euros, que depois de várias polémicas acabou por tornar público o contrato assinado na íntegra esta sexta-feira.

Além de confirmar a aquisição de 300 milhões de doses, com opção de adquirir mais 100 posteriormente, o contrato assinado entre Bruxelas e a Astrazeneca prevê que a farmacêutica recorra à fábrica em Inglaterra para que a encomenda seja concretizada.