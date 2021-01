Vacinações indevidas. Diretora da Segurança Social de Setúbal demitiu-se

A diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS) apresentou esta sexta-feira a sua demissão, informa o instituto. O pedido surge na sequência da polémica com irregularidades no processo de vacinação no distrito que envolveram a inoculação de 126 funcionários deste serviço, incluindo Natividade Coelho, a diretora agora demissionária.

O pedido foi prontamente aprovado e produzirá efeitos a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de fevereiro, lê-se no comunicado enviado às redações.

As irregularidades reportadas esta quinta-feira pela SIC já resultaram igualmente na abertura de um inquérito ao processo, conforme faz saber a Segurança Social e o Ministério que a tutela. Os funcionários da secção distrital de Setúbal terão sido incluídos numa lista na qual deveriam constar apenas utentes de lares e trabalhadores destes estabelecimentos.

O comunicado do ISS na íntegra:

A Diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS), Natividade Coelho, apresentou esta sexta-feira o seu pedido de cessação de funções. O pedido foi aceite pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e produz efeitos na próxima segunda-feira. Conforme já publicamente divulgado, o Instituto da Segurança Social abriu esta quinta-feira um processo de averiguações urgente com vista ao apuramento dos factos que determinaram a vacinação de funcionários no Centro Distrital de Setúbal e eventuais responsabilidades, aguardando-se as respetivas conclusões.