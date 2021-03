Variante britânica já é responsável por quase metade dos casos na Alemanha

A variante britânica pode tornar-se a mais predominante do coronavírus em circulação na Alemanha, revelou o Instituto Robert Koch esta sexta-feira, de acordo com a “Reuters”. A variante britânica já demonstrou ser mais contagiosa.

O presidente da entidade alemã, Lothar Wieler, afirmou que a variante britânica já compõe mais de 40% dos casos na Alemanha em comparação com 6% dos casos identificados há quatro semanas.

“É previsível que o B117 seja em breve a variante predominante na Alemanha e será ainda mais difícil manter o vírus sob controlo porque o B117 é mais contagioso e ainda mais perigoso em todas as faixas etárias”, disse Wieler.

Esta semana, a chanceler alemã Angela Merkel aceitou um levantamento progressivo das restrições contra a pandemia, cedendo aos 16 Estados-regiões. Foram precisas nove horas de negociações para a chanceler chegar a acordo com as regiões sobre o calendário do levantamento parcial das restrições até ao final do ano.