Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças, é o convidado desta semana do programa “Decisores”, transmitido esta sexta-feira, às 11h00, no site e nas redes sociais do Jornal Económico, edição que conta com a apresentação de Shrikesh Laxmidas e Ricardo Santos Ferreira.

Em semana de apresentação do Orçamento do Estado 2019, o governante vem falar dos objetivos do Executivo com a próxima execução orçamental assim como o financiamento do Estado.