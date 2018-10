Aplicação para poupança de combustível dá prémio Altice de inovação à Fuel Save

A portuguesa Fuel Save, uma start up que desenvolveu uma aplicação para a poupança de combustível, venceu o Altice International Innovation Award, que compreende um prémio monetário de 50 mil euros e a possibilidade de concretização de uma experiência da empresa com o grupo Altice.

O galardão, atribuído na noite desta quarta-feira, 10 de outubro, em Lisboa, é o que tem o mais elevado prémio pecuniário entre os concursos feitos em Portugal destinados à inovação.

A Fuel Save desenvolveu uma aplicação que recorre a “dados em tempo real e algoritmos de machine learning”, permitindo dar instruções, “em tempo real e num formato semelhante ao das indicações de uma aplicação de navegação, aos condutores de camiões no sentido de melhorar a sua condução e, deste modo, poupar até 20% de combustível”. Já há cerca de 20 camiões de diferentes empresas transportadoras a utilizar esta tecnologia.

Comunicações por satélite ganham prémio Academia

A Altice explica que o Altice International Innovation Award “é vocacionado para startups e a academia e abrange três eixos fundamentais nos quais as propostas a concurso têm de incidir: Telecom, Media & Content e Data & Advertising”.

“Os participantes da Lisbon Investment Summit com o perfil adequado e propostas nestas áreas tiveram a oportunidade de participar no Altice International Innovation Award”, acrescenta.

Esta iniciativa distinguiu, ainda, na categoria Academia, Vanessa Duarte, doutoranda em Engenharia Física na Universidade de Aveiro, que propõe uma solução para uma nova geração de satélites de telecomunicações, baseados em processadores muito poderosos, com vista a alcançar uma capacidade total superior a 1 terabite por segundo.

Vanessa Duarte venceu 25 mil euros do premio Academia, mas também o Born From Knowledge (BfK) AWARDS, atribuído pela ANI – Agência Nacional de Inovação (ANI), no valor de 5.000 euros.