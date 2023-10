“A escassez do azeite e o subsequente aumento do seu preço contribui para a existência de um alegado maior risco de práticas fraudulentas”, considera a entidade pública.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de 4.300 litros de óleo de bagaço de azeitona que estava a ser comercializado como azeite virgem extra, informou este sábado a organização do Estado que controla a qualidade dos bens alimentares.

Os inspetores da ASAE instauraram um processo-crime por fraude sobre mercadorias e violação e uso ilegal de Denominação de Origem Protegida (DOP) “Azeite de Trás-os-Montes”, num valor aproximado de 18.200 euros.

“O óleo de bagaço era adquirido fora do território nacional, embalado em garrafões de 5l e rotulados como azeite virgem extra para comercialização no mercado nacional. Foi suspensa a unidade de embalamento ilegal”, esclareceram os peritos sobre o processo, em comunicado divulgado esta manhã aos meios de comunicação social.

A fiscalização da ASAE que teve este desfecho foi encabeçada pela Unidade Regional do Norte – Unidade Operacional de Mirandela, ocorreu esta semana e estava precisamente direcionada ao combate à fraude alimentar do azeite. Após a investigação, também foram apreendidos na ordem dos 1.300 litros de azeite que estavam a ser vendido em mercados e feiras locais, provenientes do mesmo embalador.

“A escassez do azeite e o subsequente aumento do seu preço contribui para a existência de um alegado maior risco de práticas fraudulentas associadas a este produto tão apreciado pelos consumidores”, alerta a ASAE, garantindo que tem estado a acompanhar e vigilar mais o sector, desde a verificação da origem da azeitona que entra nos lagares ao embalamento, distribuição e disponibilização do consumidor final.