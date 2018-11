Black Friday: 20 grandes descontos para ir às compras

Segundo um relatório publicado no site Black-Friday.Global, cerca de 36% dos portugueses vão aproveitar o dia 23 de novembro para fazer compras. A maioria dos portugueses afirma que comprará tanto em lojas físicas como online, sendo que a média de descontos previstos nas lojas é de 56%.

Veja aqui algumas das opções para aproveitar os descontos especiais esta sexta-feira:

Tecnologia:

1-Sony

Durante os próximos 11 dias haverá promoções não só nos seus jogos exclusivos, como propostas de várias editoras. Relativamente a jogos, FIFA 19 custa durante a campanha cerca de 40 euros, Call of Duty: Black Ops 4 pode ser comprado por 49 euros e Assassin’s Creed Odyssey e Marvel’s Spiderman podem ser adicionados à biblioteca por 40 euros. Já God of War, nomeado para jogo do ano custa 30 euros e também a versão especial de Red Dead Redemption 2 sofreu uma baixa para os 75 euros.

2-Worten

Aqui, a Black Friday Season já começou. A retalhista estar em festa durante todo o mês de Novembro com folhetos especiais , campanhas com artigos a 10 euros, campanhas com o desconto a aumentar e entregas gratuitas em artigos superiores a 15 euros. Por isso, não perca tempo e aproveite desde já os melhores descontos nos seus artigos favoritos.

3-Media Markt

Grandes eletrodomésticos, telemóveis, computadores, tablets. Até 25 de novembro, há grandes promoções em vários produtos da marca. Pode escolher três jogos e pagar apenas dois. O desconto aplica-se a todos os títulos.

4-PcComponentes

De 19 a 25 de Novembro, na PcComponentes pode usufruir de um dia completo de promoções em computadores e portáteis gaming, placas gráficas, memórias ram, processadores e alguns periféricos especializados.

5-Gear Vita

Está a oferecer um desconto de 10% a todos os seus clientes que optem por pagar as suas compras com o PayPal bastando para isso usar o código Paypal10.

Viagens:

6-Pestana Hotel Group

Quem reservar até 25 de novembro obtém um desconto até 50%. Por exemplo, o Pestana Alvor Praia desde 102 euros por noite e o Pestana Bahia Praia desde 74 euros por noite.

7-Logitravel

Descontos de 19 a 26 de novembro. O Opera Cadet Hotel, em Paris, custa desde 255 euros (face aos 308 anteriores) e o Kech Boutique Hotel & Spa, em Marraquexe, desde 445 euros.

Retalho:

8-El Corte Inglés

De 16 a 25 de novembro de 2018, descontos até 50% em tecnologia, electrodomésticos e eletrónica.

9-FNAC

Acesso antecipado com as melhores ofertas para aderentes a partir das 21h00 do dia 22. Entre as categorias top estão os livros, os smartphones e a informática.

10-Sport Zone

Promoção de -20% em toda a loja, exceto aparelhos de fitness, dias 23,24 e 25 novembro.

11-Natura

A Black Friday da Natura vai durar uma semana — e tem descontos que chegam aos 30%. De 19 a 25 de novembro, todas as peças da nova coleção da marca vão ter preços especiais. Vai haver descontos de 20% na compra de uma peça ou de 30% para os clientes que levarem duas ou mais peças. As promoções especiais são válidas para todos os artigos: peças de roupa tendência e vintage, acessórios femininos, artigos de decoração e bodycare.

12-Conforama

Até 22 de novembro desconto de 50% em artigos de quarto e colchões.

13-Toys”R” Us Portugal

De 16 a 25 de novembro, terá até 50% de promoção em produtos selecionados.

Cosmética:

14-Sephora

Perfumes de 100 ml ao preço de 50 ml e outros artigos de cosmética onde leva 3 e paga 2.

e-commerce:

15-Amazon

A gigante do retalho arranca o dia com as habituais ofertas flash a que os clientes prime que podem aceder previamente e receber “com envio rápido e gratuito”.

16-Casamentos.pt

São mais de 200 ofertas de quintas, catering, fotógrafos, floristas, profissionais de beleza, lojas de noivas, trajes de noivos, transportes, etc, disponíveis para os casais até ao fim do dia 26 de novembro. As ofertas variam de descontos de até 75% a brindes, packs de serviços e cortesias especiais de productos especializados. Os noivos que visitarem ou contratarem fornecedores através de Casamentos.pt ganham cupões para participarem no sorteio mensal de mil euros.

17-Pop the Bubble

Esta plataforma de e-commerce nacional também já anunciou que, a partir do dia 23 vai ter quatro dias de promoções até 30%, que só terminam no dia 26 (a chamada Cyber Monday).

Vestuário:

18-C&A

Na marca de roupa as promoções duram três dias e abrangem casacos felpudos, vestidos, saias e camisolas.

19-Benetton

Poderá desfrutar de descontos e ofertas em roupa para mulher, homem e crianças nas lojas físicas aderentes e na loja online. Inscreva-se na newsletter para receber as atualizações e o código de desconto para os saldos.

20-Mango Outlet

Até 16 de novembro, segunda peça a 50% do valor original destes artigos ou peças de coleção de outono inverno a 50% nestes artigos.