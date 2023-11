De acordo com uma análise do portal KuantoKusta, os smartphones são o produto mais procurado. Seguem-se as categorias de televisores e frigoríficos, já que tecnologia e eletrodomésticos continuam a dominar preferências tal como no ano passado.

13 Novembro 2023, 13h38

Com o aproximar da Black Friday, a24 de novembro, começam as expectativas sobre os preços que vão ser colocados em montra pelas marcas, assim como sobre os produtos que mais vão ser procurados pelos portugueses.

De acordo com uma análise do KuantoKusta, os comportamentos dos consumidores apontam para maior procura no que diz respeito a smartphones, televisores e frigoríficos.

Os números apontam para a tecnologia e os eletrodomésticos a dominarem as estimativas, tal como se observou na Black Friday do ano passado. A esta tendência soma-se um provável crescimento no que respeita a categorias como perfumes, desumidificadores e fritadeiras, de acordo com o estudo citado.

Os smartphones ocupam todo o top três de produtos mais procurados no KuntoKusta, desde o início do ano e até final de outubro. Também entre as categorias que dominam as pesquisas, surgem os produtos de saúde e beleza, televisores, frigoríficos, máquinas da roupa, alimentação animal, portáteis, placas de fogão, colchões e máquinas de lavar louça.