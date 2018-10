CTT apostam na inovação e apontam tendências para o setor postal

O relatório de inovação CTT 2018 começa por enumeram as principais tendências para o setor postal no curto prazo, como a Inteligência Artificial, o Big Data, a Internet (Postal) das Coisas, a Robotização e Automatização, a Realidade Aumentada, a Omnicanalidade, a Crowd-Economy, as Cadeias Avançadas de Distribuição & Logística. No médio e longo prazo estão em causa os veículos autónomos, a realidade virtual, a tecnologia blockchain, a Impressão 3D, a Computação Quântica, a economia circular e logística sustentável e ainda o estilo de vida Smart Living e a Silver Economy.

O relatório destaca ainda os principais lançamentos de produtos ou serviço inovadores dos CTT, quer já existentes no mercado quer em piloto ou em desenvolvimento.

No que diz respeito aos projetos que já estão no mercado, o destaque vai para a plataforma CTTAds.pt, para a solução Recibos Online, para os Cacifos Automáticos. Na área do Expresso, foi lançada a oferta e-segue e o Portal Aduaneiro, com o objetivo de otimizar o processo de desalfandegamento. Já no Banco CTT foram desenvolvidas aplicações (apps), nomeadamente para o Crédito Habitação em Mobilidade.

No âmbito das iniciativas com impacto ambiental positivo, os CTT têm a maior frota elétrica do País e lançaram, em parceria com a startup UOU Mobility, o projeto VEDUR, um veículo 100% elétrico para a distribuição urbana de correio.

Com recurso às plataformas da Outsystems, os CTT investiram numa solução de Rapid Application Development, que permite implementar, evoluir e operar novas soluções de IT, com ganhos significativos de tempo e custo.

Relativamente a projetos-piloto, os CTT estão a desenvolver soluções de correio inteligente para o Direct Mail e um protótipo de uma solução que permita detetar a introdução de objetos postais nas caixas de correio, em parceria com a startup Rocketleaf. Na área de e-commerce os CTT vão avançar com a solução SuperExpress para potenciar o negócio same-day e, muito em breve, estará operacional o marketplace Dott.

Além da inovação nos serviços e processos os CTT têm um programa de interação com startups, que visa abrir as portas da empresa ao respetivo ecossistema, procurando projetos que se enquadrem no negócio do setor postal, potenciando áreas de colaboração conjunta e disponibilizando possíveis benefícios para as startups.

O CTT 1520 StartuProgram já mapeou mais de 1000 startups, com cerca de 100 empresas identificadas como tendo potencial para trabalhar com os CTT. 20 destas empresas estão em avaliação detalhada, cinco em piloto técnico e uma em piloto comercial. Além disso, sete destas empresas estão em parceria comercial com os CTT.