Empresas de distribuição de gás natural querem investir 306,5 milhões até 2023

As empresas de distribuição de gás natural prevêem investir 306,5 milhões de euros nos próximos cinco anos, com a REN Portgás Distribuição e o grupo Galp a serem responsáveis por cerca de 80% do montante previsto.

De acordo com as propostas de Plano de Desenvolvimento e Investimento das Redes de Distribuição para o período 2019-2023, os montantes totais de investimento ascendem a um total de 306,5 milhões de euros, e as maiores fatias de investimento dizem respeito à REN Portgás Distribuição e ao grupo Galp, destacando-se igualmente o crescimento da dimensão da Sonorgás que, de cinco licenças, passou a deter 23 licenças.

Segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o investimento previsto representa um acréscimo de 11,8% em comparação com o montante global das propostas dos planos anteriores e um acréscimo de 12,9% face ao montante global reportado à ERSE como executado e entrado em exploração no horizonte 2013 a 2017.

Em termos desagregados, a REN Portgás prevê investir 129 milhões de euros até 2023 e o grupo Galp 125,2 milhões de euros, o que se traduz em crescimentos de 17,4% e 14%, respetivamente.