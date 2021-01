Ministro da Defesa testa positivo à Covid-19

O ministro da Defesa testou positivo à Covid-19 e está com sintomas ligeiros da doença causada pelo novo coronavírus, segundo informou este domingo o gabinete de João Gomes Cravinho.

O Ministério da Defesa Nacional refere que o ministro se encontra “em confinamento, mantendo-se a trabalhar à distância”, de acordo com o comunicado enviado esta noite aos meios de comunicação social.

O último membro do Governo a ficar infetado havia sido a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, na sexta-feira. Ao contrário do ministro da Defesa, a responsável pela pasta da Agricultura estava assintomática e, até à data, não tinha “apresentado quaisquer sintomas”.

Ainda esta semana, na terça-feira, o Executivo confirmou que o ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, tinha testado positivo à Covid-19 depois de ter estado em contacto com o ministro da Finanças, João Leão, que a 16 de janeiro também tinha apresentado um teste positivo.

Em isolamento profilático desde segunda-feira está também a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, por ter testado positivo. Já os ministros do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e do Mar, Ricardo Serrão Santos, seguiram as orientações das autoridades de saúde no mesmo sentido, mas entretanto tiveram testes negativos.

Os primeiros governantes infetados, em outubro e novembro, foram o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.