O teatro e as artes performativas voltam a estar em destaque no Porto e em Matosinhos.

29 Outubro 2023, 17h00

Tudo graças à quarta edição de O Meu Primeiro FITEI, um festival dedicado a públicos mais jovens e a todos aqueles que nunca entraram num teatro ou que contam pelos dedos de uma mão o número de peças a que já assistiram.

“Queremos que este festival seja para todos, dos zero aos 99… e que a sua linguagem seja o mais inclusiva possível, que tenha o brilho das primeiras vezes e das descobertas. Não vamos desistir de alcançar os públicos mais difíceis e que, por alguma razão, económica ou social, estejam afastados daquilo que o FITEI tem para oferecer: espetáculos nacionais e internacionais de grande qualidade”, explica, em comunicado, Gonçalo Amorim, o diretor artístico da iniciativa que o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica promove desde 2020.

Para atingir estes objetivos, os responsáveis prepararam uma programação que prevê mais atuações – incluindo uma produção estrangeira, algo inédito neste festival – e o regresso da Praça de Inverno, que estreou, com sucesso, em 2022. Esta última vai ter lugar na arena do Coliseu Porto Ageas e conta com a presença de artistas plásticos, artesãos de brinquedos, ilustradores e livreiros, que vão expor os seus trabalhos nos dias 31 de outubro e 1 de novembro.

