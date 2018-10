Portugal testa veículos autónomos na A9/CREL

Arrancou esta segunda-feira, na A9 – CREL, um teste piloto com veículos autónomos , que se prolonga por quatro dias, até 18 de outubro. Ao longo desta semana vão ser testados dois veículos autónomos, da Universidade Politécnica de Madrid e da CTAG – Centro Tecnológico de Automacion de Galiza, e um veículo conectado da Bosch, com simulação de incidências concretas de trânsito (piso escorregadio, veículos imobilizados ou em marcha lenta), para que os veículos testados adoptem um comportamento ajustado e possam “superar cada desafio em segurança, própria e dos terceiros que circulam na via”.

Os testes realizam-se nos dois sentidos entre os nós da Pontinha (km 10) e de Odivelas (km 17), a partir do meio da manhã e até ao meio da tarde, para evitar as horas de maior tráfego no local. Durante os testes, que serão realizados em via dedicada na autoestrada, em simultâneo com o trânsito normal, os condutores que circulem pela CREL vão cruzar-se com estes veículos, sem risco para a sua segurança. Além de rodarem enquadrados por uma formação de veículos da GNR, terão a bordo um condutor que poderá intervir, em caso de necessidade durante os ensaios.

O ensaio decorre no âmbito do projecto europeu AUTOC-ITS, para desenvolvimento de soluções para veículos autónomos poderem circular nas estradas europeias, apostando no desenvolvimento de serviços colaborativos de transporte inteligente (C-ITS), para habilitar veículos.

Além da Brisa que, através da Brisa Concessão Rodoviária e da A-to-Be, disponibilizam a infraestrutura e a tecnologia aplicada à infraestrutura rodoviária para este piloto, os parceiros nacionais deste projecto europeu, coordenado pela INDRA, são a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o Instituto Pedro Nunes e a Universidade de Coimbra, que tem a seu cargo a coordenação do piloto e a sua avaliação, durante os testes piloto da A9/CREL, do projecto europeu AUTOC-ITS.