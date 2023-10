Veja neste artigo algumas dicas para poupar dinheiro nos seus créditos.

31 Outubro 2023, 14h00

O peso das prestações de crédito nos orçamentos familiares é bastante grande. Seja o crédito habitação, créditos pessoais ou cartões de crédito, é fundamental encontrar formas de cortar com estes encargos mensais para libertar espaço no orçamento familiar. Veja neste artigo algumas dicas para poupar dinheiro nos seus créditos.

Poupar com os cartões de crédito

O cartão de crédito é uma das grandes causas de problemas de excesso de endividamento em Portugal pelo que é fundamental cortar com ele o mais rápido possível. É possível cortar a sua prestação com o seu cartão de crédito com duas estratégias simples:

Negociar a sua taxa de juro;

Transformar o seu cartão de crédito num crédito pessoal, diluindo o peso da amortização do capital ao longo de vários anos e baixando a taxa de juro.

Poupar nos créditos pessoais

Se tem mais do que um crédito pessoal é sempre possível fazer uma consolidação de créditos que consiste em juntar todos os créditos num único. Com isto, tem alguns benefícios:

Baixa a taxa de juro média, poupando no encargo com juros;

Aumenta o prazo de pagamento de créditos de curto prazo, aliviando o orçamento mensal. Tenha em mente que deve usar a poupança para estabilizar as suas finanças ou para amortizar pontualmente as suas dívidas, caso contrário pode vir a pagar mais juros.

Facilita a gestão do seu orçamento familiar pois passa a ter apenas uma prestação e um único débito bancário.

Poupar no crédito habitação

A guerra comercial no crédito habitação pode ajudá-lo a reduzir a prestação com o seu crédito habitação. Para isso, terá de negociar com o seu gestor de conta a redução do seu spread ou transferir o crédito para outra instituição financeira. Tenha em mente que a prestação com o crédito não se resume ao pagamento do juro mas também a outros encargos como sendo os seguros ou as comissões bancárias. Logo, deverá estudar todos estes custos e começar a negociar.