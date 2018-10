Preço das casas em Portugal sobe 5,6% no terceiro trimestre

Ler mais

O preço das casas em Portugal voltou a subir no terceiro trimestre do ano, tendo-se registado uma subida de 5,6% para 1.972 euros por metro quadrado. Os dados são de um estudo divulgado esta segunda-feira pelo Idealista, que revela todas as regiões do país assistiram a um aumento de preços em termos trimestrais, com exceção do Alentejo.

A região Norte foi a que registou a maior subida nos preços das casas, tendo estes disparado 9,9% entre julho e setembro. Seguiram as regiões do Algarve (6%), Centro (3,5%), Lisboa (3%) e Região Autónoma da Madeira (0,5%). Já o Alentejo conheceu uma queda de 2,4% no valor dos imóveis.

Ainda assim, Lisboa continua a ser a região onde comprar casa sai mais caro. O preço por metro quadrado das casas fixou-se nos 2.707 euros durante o terceiro trimestre do ano. A região do Algarve e a região Norte completam o top 3 das regiões do país onde o preço das casas por metro quadrado é mais elevado. Comprar casa no Algarve custa 2.031 euros/m2, enquanto no Norte custa 1.560 euros/m2.

A região Centro é aquela onde o preço das casas por metro quadrado é mais baixo. Entre julho e setembro, o preço dos imóveis por metro quadrado era de 1.031 euros. O Alentejo (1.102 euros/m2) e Madeira (1.553 euros/m2) encerram o pódio das regiões mais baratas para comprar casa.

O ranking dos distritos mais caros continua a ser liderado por Lisboa (3.119 euros/m2), seguido por Faro (2.031 euros/m2) e Porto (1.785 euros/m2). Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (615 euros/m2), Santarém (696 euros/m2) e Castelo Branco onde custa 697 euros/m2.

Setúbal foi a capital de distrito que sofreu o maior aumento de preços, tendo registado uma subida de 7,4%. Seguiram-se Braga (5%), Aveiro (4,2%), Viana do Castelo (4,1%) e Castelo Branco (3,9%). Já no Porto a subida foi de 2,2%. Em Lisboa os preços parecem começar a normalizar, com uma subida ligeira de 0,5%, após a descida de 0,4% no segundo trimestre do ano.