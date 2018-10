PS: “OE2019 consolida os sucessos que para a oposição eram impossíveis”

O líder parlamentar do Partido Socialista (PS) disse esta terça-feira, 16 de outubro, que o Orçamento do Estado (OE2019) “realiza e consolida os sucessos que para a oposição eram impossíveis”.

“É o quarto orçamento desta legislatura (…). Serão quatro anos de melhoria das prestações sociais, diminuição do desemprego”, afirmou Carlos César aos meios de comunicação social, na Assembleia da República.

O porta-voz dos socialistas sublinhou que esta proposta orçamental, para o próximo ano, é entregue numa altura em que a perceção da economia portuguesa “é confirmada pelas instituições de rating e pelas instituições europeias”.

“Estamos a fazer um percurso positivo. É um orçamento de continuidade. Quem está ou esteve contra esta política não me admira que esteja contra este orçamento. Sente-se com o incómodo do PSD, que não sabe o que dizer”, referiu o presidente do PS, na primeira intervenção pública após a apresentação do OE2019 por parte do Ministério das Finanças.