No ano passado, o clube já tinha apresentado nas suas contas que a remodelação iria ter um investimento de 893 milhões de euros, no entanto o clube espanhol vai contrair novos empréstimos para financiar o seu estádio.

27 Outubro 2023, 16h53

O Real Madrid de Espanha, vai contrair novos empréstimos, num valor próximo de 370 milhões de euros, junto dos investidores institucionais para ajudar a financiar o seu estádio, o Santiago Bernabéu, segundo o jornal ‘Cinco Dias’.

A equipa procura captar novos recursos através de emissões de dívida privada, que vão ser devolvidas através da receita gerada pela venda de bilhetes, no chamado de pagamento em cascata estruturado.

De acordo com o jornal espanhol, os mercados de dívida privada, que oferecem mais privacidade, tornaram-se uma fonte de financiamento para as principais equipas europeias nos últimos anos. O rival do Real Madrid, o Barcelona, emprestou quase 1,5 mil milhões de euros a investidores privados para a renovação do seu estádio, enquanto que o clube inglês, Chelsea, angariou cerca de 573 milhões de euros através de dívida subordinada do grupo de investimento Ares Management.

Os trabalhos de remodelação do estádio, que estão quase concluídos, incluem o aumento da capacidade, bem como a instalação de uma cobertura retráctil e de um piso amovível, para permitir ‘guardar’ a relva, de forma a que seja possível realizar outro tipo de celebrações e eventos.

Na apresentação das contas do ano passado o clube espanhol indicou que a remodelação do estádio iria ter um investimento acumulado de 893 milhões de euros, e para tal, o clube utilizou a totalidade do empréstimo solicitado no valor 800 milhões de euros durante o ano anterior. O primeiro reembolso do empréstimo, com uma comissão de 34 milhões de euros, vai ser realizado durante o ano corrente.