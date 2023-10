Nem a casa da primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, escapou. O apartamento de 120 metros quadrados foi leiloado por 44,3 milhões de rublos (cerca de 450 mil euros), avança a Forbes Portugal citando a agência de notícias russa TASS.

31 Outubro 2023, 16h28

O Kremlin está a apropriar-se do património imobiliário na vizinha Ucrânia para obter verbas suplementares que serão investidas posteriormente em armamento, diz a Forbes Portugal, citando a agência de notícias russa TASS.

Os russos afirmaram que pretendem financiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia com dinheiro proveniente da venda de “propriedades de empresários ucranianos”, designadamente da Crimeia.

Entre elas, encontra-se a casa da primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska. As autoridades russas expropriaram-na no início de 2023, ao abrigo de uma alteração legislativa aprovada por unanimidade pelo parlamento da Crimeia.

Trata-se de um apartamento de 120 metros quadrados que foi leiloado por 44,3 milhões de rublos (cerca de 450 mil euros). A notícia é um dos destaques do dia na Forbes Portugal que, à semelhança do Jornal Económico, faz farte do Grupo Media Nove.