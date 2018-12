Desde que a chinesa Datang se retirou do processo que a venda da Novenergia Holding Company que detém em Portugal a Generg, empresa de energias renováveis está em ebulição. Carlos Pimenta, que está na gestão do Fundo de Investimento Fechado que é dono da Novenergia Holding Company, lançou um novo concurso em novembro, sabe o Jornal Económico. Ao fazer isso, pôs o processo de venda a voltar à estaca zero.

Mas fontes dos acionistas do fundo dizem que não têm conhecimento de um novo concurso e defendem que, com a saída da Datang, se passe às negociações diretas com o segundo classificado no concurso anterior – os norte-americanos da Contour Global. Estes terão mesmo garantido aos detentores de unidades de participação do fundo que estavam disponíveis para melhorar a proposta anterior. Os norte-americanos terão garantido que poderiam fazer uma proposta não vinculativa até ao fim deste ano e que estariam em condições de fazer a oferta vinculativa até ao final do primeiro trimestre de 2019.

Mas, uma vez que a venda dos ativos de um fundo é uma decisão que cabe à sociedade gestora neste caso, a General Parters, de Carlos Pimenta a vontade dos detentores de unidades de participação não prevalece. “Decorre um processo competitivo de venda da Novenergia Holding Company que está a ser conduzido com a assessoria do Banco Rothschild”, diz fonte ligada ao processo, que explica que é o banco que está a receber os interessados.

