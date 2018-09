Após polémica, tese do primeiro ministro de Espanha já está online

A tese de doutoramento do primeiro ministro espanhol já está disponível para consulta na base de dados “Teseo”, do Ministério de Educação, Cultura e Desporto de Espanha. O trabalho de Pedro Sánchez foi tornado público na sequência de dúvidas sobre plágio levantadas pela oposição e pelos media locais.

Intitulada “Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector publico (2000-2012)” (“Inovações da diplomacia económica espanhola: Análise do setor público”), a tese do chefe do executivo madrileno foi apresentada na Universidade Camilo José Cela e debruça-se sobre as inovações que os vários níveis do setor público lideraram no terreno da diplomacia económica do país.

Após ter sido divulgada, os programas de software Turnitin, utilizado na Universidade de Oxford, e o PlagScan, confirmaram a originalidade da investigação de Pedro Sánchez.