Bolsa lisboeta fecha semana a subir impulsionada pela Mota-Engil

O PSI20 encerrou a sessão desta sexta-feira a subir 1,02% para os 5.238,54 pontos, em linha com as pares europeias. A praça lisboeta, que soma a terceira semana a negociar no verde, tocou máximos de 3 de outubro.

A construtora liderada por Gonçalo Moura Martins disparou 5,96% para 2,1350 euros, depois de ter anunciado hoje que os lucros subiram 1387% para 24 milhões de euros em 2018. Neste período, o volume de negócios da companhia cresceu 2.818 milhões de euros, “um valor recorde no grupo”, com a faturação a aumentar em todas as regiões: Europa, África e América Latina.

O verde pintou de verde 16 das 18 cotadas do PSI20, com destaque ainda para a valorização de 2,11% da Jerónimo Martins e de 1,79% da Corticeira Amorim.

Na energia, a REN subiu 0,92% para 2,6340 euros, a EDP Renováveis avançou 0,60% para 8,3200 euros, a Galp ganhou 0,55% para 14,5100 euros e a EDP avançou 0,34% para 3,2360 euros. Também os CTT subiram 1,66% para os 2,8180 pontos.

Lisboa seguiu assim a tendência das pares europeias, que encerraram em território positivo. O DAX avançou 0,75% para 11.602 pontos, o CAC40 ganhou 0,47% para 5.265 pontos e o Eurostx50 ganhou 0,42% para 3.312 pontos. Apenas em contra-ciclo o IBEX 35 perdeu 0,11% para 9.268 pontos.

“Os dados provenientes da China deram o mote para a valorização dos mercados acionistas após o registo acima do esperado na atividade industrial em fevereiro, atenuando as preocupações dos investidores quanto ao outlook da maior economia asiática”, assinala ainda Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.