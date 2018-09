Bolsa portuguesa segue Europa com ganhos ligeiros

A bolsa portuguesa abriu a sessão desta quinta-feira, 20 de setembro, com tendência para subir, com o PSI 20, o principal índice bolsista a aumentar ligeiros 0,09%, para 5.376,28 pontos, depois de ter encerrado a sessão de quarta-feira com ganhos de 0,22%.

Portugal segue a tendência altista verificada na Europa, onde todos os principais mercados segurem positivos.

Às 8h50, entre as cotadas que integram o PSI 20, destacavam-se a Sonae, com um ganho de 1,15%, para 0,97 euros, e o BCP, a progredir 0,87%, para 25,56 cêntimos.