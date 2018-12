Brexit: May cancela votação-chave no Parlamento para evitar derrota massiva

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai cancelar a votação-chave dos termos da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no Parlamento. A informação está a ser avançada por fonte do Governo britânico, que indica que a líder do Partido Conservador está a tentar ganhar tempo para impedir o chumbo do “rascunho do acordo” do Brexit.

Segundo a mesma fonte, citada pela agência ‘Bloomberg’, a votação na Câmara dos Comuns deveria acontecer na noite de terça-feira, mas deve ser reagendada. A primeira-ministra britânica tem estado ao telefone com os seus ministros mais antigos e espera-se que faça um anúncio formal sobre o caminho a ser seguido pelo Parlamento no final do dia.

O adiamento da votação vem agitar ainda mais as negociações do Brexit. Caso o Parlamento se recuse a ratificar o esboço de saída do Reino Unido da UE, os britânicos podem vir a deixar o bloco europeu sem qualquer tipo de acordo, desencadeando ainda mais incerteza política e económica. A falta de consenso pode levar ainda à demissão de Theresa May e arrastar o Reino Unido para uma nova eleição e um novo referendo para resolver a crise.