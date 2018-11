Bruno Jacinto foi ouvido segunda vez antes de detenção de Bruno de Carvalho. Defesa requereu prisão domiciliária

O advogado do antigo oficial de ligação aos adeptos (OLA) do Sporting, que foi recentemente preso por ter ajudado a viabilizar o ataque a Alcochete, a 15 de maio, requereu a alteração da medida de coacção para prisão domiciliária. Pedido foi entregue ao Tribunal do Barreiro um dia após Bruno Jacinto ter sido ouvido, pela segunda vez, pelo juiz de instrução criminal. Em declarações ao Jornal Económico Paulo Camoesas revela que, no segundo interrogatório complementar, que durou cerca de sete horas, o antigo funcionário do Sporting “prestou todas as informações” sobre as agressões na Academia do clube que terão levado às detenções de Bruno de Carvalho e do líder da Juve Leo, as quais, diz a defesa do ex-OLA, “não surpreendem”.

“Requeri um segundo interrogatório complementar para o meu cliente que se realizou a 22 de Outubro e durou cerca de sete horas. Foram prestadas todas as informações importantes para esclarecer o que aconteceu em Alcochete, não só no que Bruno Jacinto teve intervenção directa como também o que presenciou e teve conhecimento. E a 23 de outubro requeri a alteração da medida de coacção para prisão domiciliária”, revelou ao Jornal Económico Paulo Camoesas, advogado do ex-OLA do Sporting que foi detido a 9 de outubro e presente no dia seguinte ao juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro, no distrito de Setúbal, para primeiro interrogatório judicial no dia seguinte.

A 10 de outubro, após mais de três horas de interrogatório, o juiz de instrução criminal decretou a prisão preventiva de Bruno Jacinto, justificando a aplicação da medida de coação de prisão preventiva a Bruno Jacinto, que à data dos incidentes em Alcochete era oficial de ligação aos adeptos, por considerar que existe perigo de fuga, de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa.

Neste primeiro interrogatório, Paulo Camoesas, disse ao juiz, nas alegações finais, que quem devia ali estar detido, em vez do seu cliente Bruno Jacinto, eram “André Geraldes [ex-diretor do futebol e braço-direito de Bruno de Carvalho] e o presidente [Bruno de Carvalho].

Ao Jornal Económico o advogado do ex-OLA acrescenta que Bruno Jacinto apenas entregava bilhetes às claques e tinha um papel de suporte ao nível da organização dos jogos. Só quem falava com a Juve Leo era o Bruno de Carvalho”, frisa, recordando que Jacinto ocupou o lugar de André Geraldes, anterior OLA do Sporting, quando este passou para braço direito de Bruno de Carvalho, mas que os contactos com a claque do clube continuaram centralizados.

“Riscos estão mitigados”, diz advogado

Quanto aos riscos que em outubro determinaram a decisão de prisão preventiva, diz agora a defesa do ex-funcionário do Sporting que “estão mitigados”, tendo Paulo Camoesas argumentado no pedido ao juiz para alteração da medida de coacção que Bruno Jacinto “colaborou integralmente com a Justiça, no sentido da procura da busca da verdade material” e que “tem casa própria, emprego e está inserido social, familiar e profissionalmente”.

Sobre as novas detenções do ex-presidente do Sporting e do líder da Juve Leo, que surgem poucos dias após as novas declarações de Bruno Jacinto junto do Tribunal do Barreiro, a defesa do ex-OLA do clube verde e branco dispara: “não foi nenhuma surpresa, tendo em conta o que aconteceu antes. Era uma consequência lógica”.

Quanto às novas informações que foram prestadas pelo seu cliente ao juiz do Tribunal do Barreiro sobre o caso de Alcochete, Paulo Camoesas não comenta. Mas o Jornal Económico sabe que revelaram-se determinantes para a investigação chegar aos alegados autores morais do crime: Bruno de Carvalho, presidente, e Mustafá, chefe da Juve Leo, que este domingo foram detidos.

Em causa estão informações que passam por garantir que Mustafá “recebeu luz verde” de Bruno de Carvalho para a invasão à Academia do Sporting em Alcochete, a 14 de maio, no dia a seguir à derrota do SCP na Madeira (2-1), na véspera dos ataques à Academia. Outras revelações de Bruno Jacinto terão passado por dar conta que o ex-presidente do Sporting ligou, à sua frente, ao líder da Juve Leo, explicando a Mustafá que os cortes que tinham sido anunciados à claque leonina eram uma “encenação”.

O Correio da Manhã também deu conta, nesta segunda-feira, 12 de novembro, que o então vice-presidente Rui Caeiro ouviu um telefonema entre Bruno de Carvalho e Fernando Mendes, outro responsável da Juve Leo que também está preso preventivamente, onde o ex-presidente do clube terá dado a ordem: “Caiam em cima deles”.

Jacinto está entre os 40 presos no processo sem ter participado no ataque – permitiu que os elementos da claque invadissem o centro de estágios do Sporting, onde jogadores e técnicos foram agredidos, e, no final, ajudou a retirar alguns do local.

Bruno Jacinto, que na altura das ocorrências era oficial de ligação aos adeptos, está indiciado, entre outros, pela prática, em co-autoria, de mais de 20 crimes de ameaça agravada, 12 crimes de ofensa à integridade, 20 crimes de sequestro e um crime de terrorismo.

Defesa de Jacinto nega prisão domiciliária como contrapartida

O Jornal Económico confrontou a defesa do ex-OLA do Sporting sobre se a eventual alteração da medida de coacção do seu cliente para prisão domiciliária não constitui uma contrapartida por ter dado informações sobre a participação de Bruno de Carvalho nos ataques na Academia do clube, mas Paulo Camoesas desmente: “É falso! Não se tratou de nenhum prémo, mas, sim, de uma mera estratégia de defesa”.

Paulo Camoesas explica aqui que o pedido para alteração da medida de coacção deu entrada no Tribunal do Barreiro a 23 de outubro, mas já passaram três semanas e ainda não houve resposta. “Se assim fosse [contrapartida], já tinha havido uma resposta do Tribunal do Barreiro”, frisa, dando conta que espera que esta resposta surja “até ao fim desta semana”.