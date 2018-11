Câmara de Lisboa adia hasta pública dos terrenos de Entrecampos para 23 de novembro

A deputada do PSD diz que utilizou a palavra-passe do colega para “consultar documentos”, tendo validado assim “inadvertidamente” a falsa presença em reunião plenária no Parlamento. “É uma situação surrealista”, afirma Cerqueira, criticando a “polémica” gerada em torno do secretário-geral do PSD. E revela que também partilha a sua palavra-passe com outros deputados.