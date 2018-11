Comissão Europeia tenciona impedir proibição em Espanha de veículos a gasolina e diesel a partir de 2040

O Governo de Espanha está a preparar um nova lei – no âmbito da transição energética e combate às alterações climáticas – que visa proibir a emissão de matrículas para veículos movidos a gasolina, diesel ou híbridos, a partir do ano de 2040. Mas a Comissão Europeia poderá travar essa iniciativa.

De acordo com o jornal “El Economista”, o comissário europeu para a Ação Climática e Energia, Miguel Arias Cañete, avisou que essa lei poderá desrespeitar os princípios de unidade de mercado e neutralidade tecnológica.

“A Comissão Europeia está disposta a analisar a nova lei espanhola quando receber pedidos nesse sentido do setor dos automóveis, do setor petrolífero ou de qualquer outro afetado. Tratando-se da venda de produtos homologados pela União Europeia, não se pode limitar a sua utilização por parte de um país sem romper com os referidos princípios”, salienta o jornal.