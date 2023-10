Fazer despesas com dinheiro aumenta a dor do pagamento o que nos faz mais conscientes dos impactos de determinada compra. Saiba que as despesas com cartão (seja de crédito, seja de débito) resultam numa despesa bastante maior do que as compras com dinheiro. Siga estas e outras dicas na semana em que se celebra o Dia Mundial da Poupança.

Existem vários motivos para poupar dinheiro mas pode ser necessário algumas estratégias ou dicas práticas para conseguir atingir esse objetivo. Neste artigo damos-lhe 7 dicas práticas para poupar dinheiro sem grande esforço.

Comprar com dinheiro

Fazer despesas com dinheiro aumenta a dor do pagamento o que nos faz mais conscientes dos impactos de determinada compra. Saiba que as despesas com cartão (seja de crédito, seja de débito) resultam numa despesa bastante maior do que as compras com dinheiro.

Acabe com o descoberto da conta ordenado

O descoberto da conta ordenado é mais um convite para a entrada do crédito na sua vida. Mascarado de uma facilidade interessante e cómoda, este tipo de crédito é dos créditos mais caros do mercado com a agravante que aumenta em muito a probabilidade de gastar dinheiro.

Pague primeiro a si próprio

Uma dica muito útil e com uma aplicação extraordinária consiste em fazer uma transferência automática de um determinado montante todos os meses, antes de realizar qualquer despesa. Com isto garante que consegue poupar todos os meses antes de efetuar qualquer outra despesa. O processo torna-se tão automático que acabamos por nos esquecer que estamos a poupar (acredite que muitos dos nossos formandos têm esta experiência, especialmente quando têm transferências para PPR associadas aos seus créditos habitação).

Não está farto de comissões bancárias?

Quem não está farto de comissões bancárias? Nos últimos meses temos visto notícias sucessivas de aumentos de comissões, numa tendência que deverá manter-se nos próximos anos. Mas há alternativas. Há bancos que não nos cobram comissões para os principais serviços. Temos os célebres bancos online ou contas digitais, estas últimas especialmente vantajosas para viagens.

Já utilizou o mealheiro?

Experimente utilizar um mealheiro para juntar todas as pequenas moedas que acabam por se perder no fundo da carteira e verá que vai conseguir poupar bastante dinheiro sem qualquer esforço. Muitas famílias acabam por pagar o prémio anual do seguro automóvel ou mesmo os livros escolares com este pequeno gesto.

Utiliza o cartão de crédito?

Se utiliza um cartão de crédito sugerimos que procure conhecer os programas de descontos e promoções que dispõe. Muitos cartões dão descontos, programas de cash-back e outras ofertas de seguros, viagens e afins. Estes benefícios são muito úteis e podem representar poupanças expressivas no final do ano.

Invista o dinheiro

A última dica para que consiga ter mais dinheiro na sua conta bancária passa por investir o seu dinheiro para obter um retorno adicional. Qualquer taxa acima de zero irá representar um aumento das suas poupanças. Naturalmente que quanto mais retorno conseguir melhor.

O segredo para poupar dinheiro é estar atento às pequenas despesas e tornar o processo o mais automático possível. Depois, aplicar esse dinheiro em produtos financeiros que lhe deem um retorno e colocar o dinheiro a trabalhar para si.