EDP Comercial arranca com comercialização de energia na Polónia em 2019

A Polónia será o primeiro país onde a empresa vai começar a vender eletricidade, já no início do próximo ano. No mapa estão, também França, Itália e Texas. “Com foco no mercado empresarial, o nosso objetivo é começar a comercialização [no mercado polaco] já em 2019”, avançou Vera Pinto Pereira, presidente da EDP Comercial, numa apresentação feita aos jornalistas na sede da elétrica. Os restantes destinos estão para “breve”.

A gestora divulgou ainda que a EDP Comercial quer atingir nos próximos três anos uma quota de 40% da base de clientes com serviços adicionais, além do fornecimento de energia. Foi ainda divulgado que o serviço Funciona (um serviço que facilita a assistência técnica e as reparações de eletrodomésticos) — cresceu 15% em Portugal.

Com estes objetivos em mente, a empresa anunciou assim um novo posicionamento em que mostra que é parte ativa da vida dos seus clientes, num mundo em constante transformação. Diversidade, inclusão, sustentabilidade e inovação são alguns dos compromissos refletidos numa nova campanha que será lançada hoje.

“A nova campanha mostra uma EDP Comercial mais próxima, mais inovadora e mais entusiasta, usando uma linguagem que se destaca pela informalidade, flexibilidade e futurismo. É também o espelho de todas as transformações que estão a acontecer dentro da empresa para alinhar com a nossa missão de: ser a energia das pessoas” afirmou Vera Pinto Pereira.

As filmagens contaram com um casting de cerca de 180 pessoas e com a participação de artistas portugueses, como o coreógrafo Vasco Alves, Olga Noronha e o DJ Xinobi. A campanha foi criada pela Solid Dogma, realizada por Rui Vieira e contou com o diretor de arte Wayne dos Santos, com a produtora Playground e com o diretor de fotografia Jackson Hunt.