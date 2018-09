Falha informática atrasa bolsas de estudo de alunos do ensino superior

As bolsas de estudo para o ensino superior estão atrasadas devido a problemas informáticos na plataforma que gere as candidaturas, revela esta quinta-feira, 20 de setembro, a edição do “Jornal de Notícias”. São os próprios estudantes a darem esta garantia, de que até ao momento nenhum processo foi ainda despachado.

De acordo com o vogal da Federação Académica do Porto, João Pedro Videira, a plataforma SICABE (Suporte Informático ao Concurso de Bolsas de Estudo do Ensino Superior) “está com enormes atrasos” e também “não está operacional nem de forma automática, nem manual”. Uma situação que põe em causa os pagamentos que acontecem ao dia 25 de cada mês.

As candidaturas a bolsas de estudo abriram no passado dia 25 de junho e encerram no próximo dia 30 de setembro. A 7 de agosto de 2017 já haviam sido deferidos 73.210 pedidos de bolsa e rejeitados 22.158.