Fidelidade entre os principais mecenas do novo Campus da Nova SBE

A Fidelidade, com vista a aproximar as novas gerações do setor dos seguros, vai inaugurar “um conceito pioneiro assente num estúdio onde os estudantes podem dar a conhecer e melhorar as suas competências a diferenciar na vida profissional”, diz a seguradora.

“O Fidelidade Studio apresenta um conceito disruptivo com a vida académica, visando promover a partilha de talento num espaço tecnologicamente equipado com recursos para ajudar os estudantes a desenvolverem as suas capacidades, de acordo com as suas necessidades, para um futuro desafiador”, refere a empresa.

Para dinamizar o Studio, a Fidelidade irá ainda convidar oradores de referência para debater temas estratégicos e de atualidade para as novas gerações e disponibilizar o apoio de mentores para partilharem experiências profissionais que possam ajudar a alavancar os projetos académicos dos estudantes, mas também a capacitá-los para o desenvolvimento das suas competências pessoais no mundo profissional, lê-se no comunicado.

Neste espaço, os estudantes do novo Campus da SBE, para além de darem a conhecer as suas aptidões e talentos, “terão a oportunidade de participar em iniciativas da Fidelidade, podendo inclusive contribuir, em formato de laboratório experimental, para o desenvolvimento de estratégias de valor para novos produtos e serviços da seguradora”.

Para Rogério Campos Henriques, Vice-Presidente do Grupo Fidelidade, a presença da Fidelidade no Campus da Nova SBE “permite aproximar a Fidelidade do mundo académico, interagindo com os estudantes, ajudando-os no desenvolvimento e amplificação das suas competências e permitindo-lhe uma melhor entrada no mundo do trabalho. Simultaneamente, a Nova vai funcionar como um laboratório, onde testaremos novos conceitos e abordagens.”