Fortera investe 200 milhões no imobiliário no Grande Porto

A Fortera Properties vai investir cerca de 200 milhões de euros no setor imobiliário do Grande Porto e de forma diversificada, mais concretamente na reabilitação de edifícios e novas contruções para habitação e hotelaria, revela a empresa em comunicado.

A empresa fez em 2012 o estudo de investimento imobiliário no Porto e Grande Porto, mas só muito recentemente iniciou o ciclo de investimentos, contando hoje com projetos realizados, em curso e em fase de arranque nas zonas da Boavista, Santo Ildefonso, Campanhã, Nevogilde, Senhora da Hora e Espinho.

“O investimento previsto no setor hoteleiro, onde a empresa atuará com um forte parceiro israelita, é de 150 milhões de euros para os próximos 5 anos, sendo que já em 2019 arrancam os dois primeiros projetos de recuperação de hotéis no centro da cidade, um com 130 e o outro com 200 quartos”.

No que toca à habitação, a Fortera Properties vai atuar tanto em pequena escala (por exemplo, um edifício de oito apartamentos de Santa Catarina), como em grande escala (projeto de Espinho onde serão construídas 38 frações de luxo, com um investimento total de 7,5 milhões de euros).

“O mercado imobiliário português está muito competitivo mas ainda em crescimento pelo que há ainda muitas oportunidades em aberto no setor e queremos continuar a nossa política de crescimento em Portugal a partir do Porto”, assegura Elad Dror, CEO da Fortera Properties, citado pelo comunicado.

A Fortera Properties foi fundada em 2015 e é uma empresa de direito português, que atua no ramo imobiliário de luxo, com objetivo de ser um dos importantes players do setor em Portugal.

As suas grandes áreas de atuação centram-se na aquisição de imóveis para construção de raiz ou reabilitação de espaços para fins hoteleiros ou residencial.

A atividade iniciou-se a Norte, no grande Porto, mas é na cidade e em Espinho onde incidem por enquanto os principais investimentos, particularmente nas zonas da Boavista, Santo Ildefonso, Nevogilde e Campanhã.

Atualmente, o grupo tem já vários projetos concluídos e comercializados, sendo que será em 2019 que a grande maioria dos projetos residenciais e os primeiros dois grandes investimentos hoteleiros estarão concluídos.