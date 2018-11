Habitantes de Buenos Aires aconselhados a deixar a cidade durante o G20

A cidade de Buenos Aires vai ficar com níveis de segurança elevados para a receção dos chefes de Estado das 20 maiores economias mundiais, que se vão encontrar na capital argentina para a cimeira do G20, que se realiza entre sexta e sábado. As medidas já levaram inclusive o governo de Maurício Macri a aconselhar os habitantes a deixarem a cidade, segundo revela o correspondente do jornal “The Guardian” esta quarta-feira.

“Recomendamos que usem o fim-de-semana prolongado para sair. Saiam na quinta-feira porque a cidade vai ficar muito complicada”, referiu a ministra da Segurança, Patricia Bullrich.

Todas as ligações aéreas com destino a Buenos Aires serão desviadas para outros destinos e todos os transportes públicos serão cancelados durante a cimeira. Além disso, estão previstos dezenas de protestos anti-G20 e eventos culturais.

O cancelamento dos transporte público vai estender-se para fora da capital, estendendo-se a toda a área metropolitana,o o que afetará no total 12 milhões de habitantes. Cerca de 22 mil polícias e agentes de segurança estarão envolvidos numa vasta operação de segurança, de acordo com a imprensa no local.

“Haverá muitas zonas proibidas, porque as medidas de segurança vão ser muito apertadas, e vamos tomar decisões imediatas se houver algum tipo de violência, porque não vamos permitir isso”, afirmou Patricia Bullrich, citada pela mesma publicação.

A polícia de Buenos Aires foi alvo de críticas no último fim-de-semana, depois de não ter conseguido impedir que os adeptos do River Plate atacassem o autocarro que transportava os jogadores do rival Boca Juniors, para a segunda-mão da final da Taça dos Libertadores.

Num país com uma longa tradição de protestos embora geralmente pacíficos, os ativistas anti-G20 estão preparar um grande número de manifestações. Um desses protestos inclui uma “Cimeira do Povo”, marcada para quinta-feira em frente ao congresso, o que vai dificultar ainda mais o trânsito no centro da cidade. Outro grande protesto está programado para coincidir com o início da cimeira na sexta-feira, embora a sua localização ainda seja desconhecida.