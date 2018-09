História encenada convida miúdos e graúdos a desenhar

‘Se eu soubesse desenhar’ é o nome da História Encenada, através de Catarina Claro, numa iniciativa que chega à porta 33, a 22 de setembro, com início às 10h00.

A história começa com uma casa, sem folhas em branco, e um lápis por afiar. Assim se começa a compor esta história através do desenho, com um apelo à esperança, à coragem e também à experimentação.

‘Se eu soubesse desenhar’ é baseada na exposição ‘A Luz que Há’, que está patente na Porta 33, até 29 de setembro, e ainda no livro de Davide Cali e Serge Bloch, ‘Eu Espero’.