Investidores têm nova tecnologia para saber quais as startups a pedir patentes europeias

O Jornal Económico visitou o stand do Instituto Europeu de Patentes na Web Summit para conhecer a recém-lançada plataforma “Deep Tech Finder”. Pedro Almeida, do gabinete da Universidade Nova que pertence ao PATLIB, explica como esta ferramenta gratuita que permite pesquisar as empresas que estão a colocar no mercado inovações tecnológicas.

16 Novembro 2023, 11h00