Já viu o “Jogo Económico”: Quantos milhões podem render as apostas hípicas em Portugal?

Nesta edição, os comentadores residentes, o jornalista João Marcelino e o advogado e consultor Luís Miguel Henrique, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho, debateram os milhões que a economia portuguesa pode ganhar com as corridas de cavalos, cujas apostas vão tornar-se uma realidade a partir de maio de 2019. Para esta edição, contámos com a participação especial de Ricardo Carvalho, presidente da Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida.

O ano de 2019 vai ser muito importante para as corridas de cavalos em Portugal: o que esperam deste ‘ano zero’ das apostas hípicas em Portugal? Como preveem que seja a adesão dos portugueses a este tipo de apostas? Existe uma cultura hípica em Portugal à volta das corridas de cavalos? Qual vai ser a realidade deste setor em Portugal com a entrada em vigor deste tipo de apostas? Quantos milhões de euros pode trazer à economia nacional? Ao nível dos postos de trabalho, pode este setor ajudar à criação de emprego? Podem as corridas de cavalos tornar-se um dos maiores motores da economia agrícola em Portugal?

