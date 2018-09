Jerónimo Martins compra lojas a concorrente polaca

A Jerónimo Martins comprou cinco lojas a um dos seus concorrentes na Polónia – a Piotr i Pawel, noticiou o ”Jornal de Negócios” esta quarta feira, 26 de setembro.

As aquisições da empresa portuguesa na Polónia, mercado onde detém agora 2837 unidades, podem não ficar por aqui.

O jornal refere ainda que o valor da operação não foi divulgado, mas a imprensa polaca adianta que esta é uma aquisição que está alinhada com a estratégia da empresa polaca Biedronka – a maior cadeia de supermercados e líder no retalho alimentar na Polónia e a principal fonte de receitas do grupo.

A publicação diz ainda que as unidades agora compradas irão operar sob a insígnia Biedronka já a partir desta sexta-feira (28 de setembro).