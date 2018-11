A petrolífera Kuwait Petroleum está a preparar a entrada em Portugal através da aquisição de uma participação de 50% na rede de distribuição de combustíveis do grupo português Vapo, num negócio avaliado em 20 milhões de euros, apurou o Jornal Económico juntos de fontes conhecedoras do processo. A Kuwait Petroleum já é parceira do grupo Vapo, que utiliza a marca da petrolífera kuwaitiana, a Q8, na sua rede de abastecimento de combustível em Portugal, e que também é sua fornecedora, através da Kuwait Petroleum Espanha.

O grupo Vapo tem interesses também no setor das energias alternativas, especialmente na biomassa, assim como nos sectores metalúrgico e de materiais de construção, mas, questionado pelo Jornal Económico, o presidente do grupo Vapo, Daniel Cêpa Carvalho, explicou que o negócio envolverá apenas as empresas que operam no ramo dos combustíveis, na importação, venda a granel e venda a retalho. Os detalhes do negócio foram discutidos num encontro com os responsáveis da empresa kuwaitiana no Porto, no primeiro fim de semana de outubro. O processo de due dilligence está já em curso e é da responsabilidade da consultora KPMG.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.