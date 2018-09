Lisboa inverte tendência e já segue Europa em alta ligeira

A bolsa portuguesa seguia em alta, a meio da manhã desta terça-feira, 25 de setembro, invertendo o sentido do início de sessão e alinhando com a tendência das principais praças europeias. O principal índice bolsista, o PSI 20, subia 0,26% para 5.375,35 pontos, sustentado pelos pesos-pesados Galp Energia e BCP.

Às 10:33, os títulos da Galp Energia seguiam a subir 2%, para 17,1 euros. Ramiro Loureiro, analista da M Trader refere que a petrolífera portuguesa está a beneficiar do aumento do preço do petróleo. “A subida continuada dos preços do petróleo dá energia às bolsas europeias, levando o setor a liderar os ganhos”, refere.

Os títulos do BCP seguiam a valorizar-se 1,18%. A maior subida era registada pela Corticeira Amorim, que ganhava 2,1%, para 11,66 euros.

Do lado oposto, a Pharol perdia 1,54%, para 17,92 cêntimos, e a Sonae Capital descia 1,46%, para 74,2 cêntimos. O facto de o peso-pesado Jerónimo Martins seguir a perder 1,06%, para 12,555 euros, condicionava a evolução do PSI 20.

Na Europa, todas as principais praças seguem, também, em alta ligeira: o italiano MIB 30 ganhava 0,9%, o espanhol Ibex 35 subia 0,23%, assim como o britânico Footsie 100, enquanto o francês CAC 40 valorizava 0,16% e o alemão DAX 0,13%.