Lisboa recebe este fim-de-semana o concurso de vinhos ‘International Awards Virtus’

A cidade de Lisboa vai ser pela primeira este fim-de-semana o palco do Concurso internacional de Vinhos, Bebidas Espirituosas e Azeites ‘International Awards Virtus Lisboa 2020’, que arranca amanhã, dia 8 de fevereiro, e se prolonga até à próxima segunda-feira.

Segundo Tomas de Soto Rioja, diretor geral do ‘International Awards’, estarão a concurso mais de 500 vinhos de todo o mundo, da Ásia à Europa, da América do Sul à Oceania, passando por África.

Reservado a profissionais do setor, este é considerado um dos mais importantes concursos internacionais no setor dos vinhos e dará uma atenção especial ao mercado ibero-americano.

Segundo um comunicado da organização, “o ‘Virtus Lisbo 2020’ terá um observador da OIV – International Wine Organization, a entidade líder mundial do mundo do vinho, a fim de verificar a conformidade com os regulamentos para provas cegas que este organismo regulamentou para concursos internacionais, sendo um concurso patrocinado pela OIV”, além de contar com um elenco de “provadores internacionais de primeira classe, que formarão o júri do concurso”.

De acordo com o mesmo documento, “Lisboa é a capital de Portugal, uma das capitais da União Europeia com maior cultura vitivinícola, com um nível de consumo superior à produção e muito aberta a vinhos e produtos estrangeiros”.

O evento “representa um bom incentivo para a comercialização deste tipo de produtos no mercado europeu”, adianta o mesmo comunicado da organização, acrescentando que os produtores que ganharem uma medalha terão um diploma com a menção obtida e promoção internacional para um leque de jornalistas internacionais especializados.

“A competição pretende posicionar Portugal no panorama dos concursos internacionais, enquanto referência mundial na valorização da qualidade dos melhores vinhos, a nível global”, defende o comunicado em questão.

A entrega de medalhas acontecerá num jantar de gala no Hotel Wellington, em Madrid, em data a anunciar.

“A realização do concurso internacional de vinhos ‘Virtus’ em Lisboa, ainda para mais com o prestígio que alcançou logo na sua primeira edição em 2019, constitui um reconhecimento da excelência dos vinhos portugueses e da riquíssima cultura vinícola e gastronómica que temos”, destaca Francisco Toscano Rico, presidente da CVR – Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, em declarações exclusivas ao Jornal Económico.

No entender deste responsável, “os vinhos de Lisboa são desde a primeira hora os parceiros escolhidos para o evento, porque acreditamos que a sua credibilidade pode ser uma mais valia para trazer mais visibilidade aos nossos produtores, valorizando o que de bom se faz nesta região vinhateira, mas também em todas as regiões do nosso país e no resto do mundo, e todos temos a ganhar com isso”.

“A Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa, que começa junto à praia de Carcavelos, na linha de Cascais, e se estende até às Encostas DAire, em Alcobaça e Ourém atravessa um momento virtuoso, com um grande dinamismo ao nível da viticultura e com as vendas e as exportações a bater recordes todos os meses. Até por isso, o próprio nome deste concurso ‘Virtus’ traduz muito do que é o sentimento geral que temos neste momento, e as expectativas para 2020 são ainda melhores”, assinala Francisco Toscano Rico.