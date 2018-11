Lucros da EDP Brasil crescem 79,6%, para 176,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

A EDP Brasil fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 748,7 milhões de reais (176,7 milhões de euros), o que corresponde a um aumento de 79,6% face ao mesmo período ao ano passado, revelou a empresa em comunicado esta quinta-feira. A energética brasileira é detida em 51% pela EDP.

Ao divulgar os dados do terceiro trimestre do ano, a EDP Brasil reportou que, no acumulado entre janeiro e setembro, um volume de negócios de 9,89 mil milhões de reais, mais 20,7% do que em 2017. Também a margem bruta aumentou quase 12% para 2,9 mil milhões. Já o EBITDA cresceu 18,2% para 1,9 mil milhões de reais.

“Esses números confirmam a tendência dos resultados dos dois trimestres anteriores e reflectem o foco da empresa naquilo que nos diferencia: crescimento sustentado, superioridade de execução, excelência operacional e assertividade na mitigação de riscos”, afirmou Miguel Setas, presidente da EDP no Brasil, citado no comunicado.

EDP Brasil ‘alavanca’ EDP

Esta quinta-feira, pelas 10h21, a EDP Brasilnergética portuguesa liderada por António Mexia ganhava 1%, para 3,13 euros. A EDP, que detém a maior quota da energética brasileira, estará a beneficiar dos resultados apresentados. Contudo, dentro do grupo, a EDP Renováveis perde 0,44%, para 7,90 euros.