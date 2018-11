Madeira despende cinco milhões de euros no combate ao VIH e Hepatite C

A Madeira despende cinco milhões de euros por ano no combate ao VIH e Hepatite C, referiu Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, na assinatura de um contrato-programa com a Associação para o Planeamento da Família (APF).

O governante no entanto defendeu eu esta verba “ainda é inferior” aquela que poderia ser gasta se não se fizesse uma prevenção ou se não existisse uma erradicação do vírus VIH e da Hepatite C.

O contrato-programa está avaliado em cinco mil euros e vai servir para implementar o projeto da APF-Madeira “100 RIScOS”, na Madeira, que é dirigido à população mais vulnerável, e permite elaborar testes rápidos e de diagnóstico de infecção pelo VIH. Este exame vai estar aberto a toda a população.