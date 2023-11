Mais startups e (muita) Inteligência Artificial. Saiba como foi a Web Summit 2023

Esta edição da conferência tecnológica foi marcada pela ausência de várias multinacionais do sector, a apresentação oficial de Katherine Maher enquanto nova CEO, o destaque aos empreendedores e uma crise política que não foi ignorada por quem do Governo esteve no recinto. Houve ainda muitas soluções digitais apresentadas. Veja o resumo das jornalistas Mariana Bandeira e Inês Pinto Miguel.

17 Novembro 2023, 18h53