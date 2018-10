O Congresso Nacional de Estudantes de Medicina realiza-se entre os dias 27 e 28 de outubro, no Centro de Congressos do Instituto Superior de Engenharia do Porto. O presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, Edgar Simões, disse ao Jornal Económico que “deve existir uma sensibilização precoce para o potencial da tecnologia ao serviço da medicina”.