Nós, Cidadãos critica Governo Regional por não apoiar população na aquisição de manuais escolares

O Nós, Cidadãos criticou o Governo Regional por não apoiar a popular da Região Autónoma na aquisição de manuais escolares.

“Isto demonstra que é um Governo Regional insensível às condições impostas pela demografia (e pela crise que ainda atravessamos), e que desistiu (ou não tem visão) de um futuro sustentado para a região”, afirma o partido.

Caricata é como o Nós, Cidadãos, classifica a postura do Governo Regional, em comparação com as posições dos sociais democratas, ao nível nacional e em alguns municípios da Madeira, que são contrárias à do executivo regional, nos manuais escolares.

O Nós, Cidadãos refere o exemplo de São Vicente, que tem um presidente, apoiado pelo PSD, que entregou manuais a todos os alunos que frequentam o Pré-Escolar e 1.º Ciclo, e ainda a situação de Lisboa, em que os vereadores sociais democratas, querem manuais gratuitos para os alunos do privado, público, e até ao secundário.

“Por cá, nada disto existe… nem chega sequer a surgir como proposta”, lamenta o Nós, Cidadãos.

O Nós, Cidadãos questiona qual é motivo para o executivo regional atribuir manuais escolares “em critérios discriminatórios” com base na “condição socioeconómica” dos agregados familiares, quando no resto do país esta situação não acontece.