O partido Aliança, de Pedro Santana Lopes, já chegou à Madeira.

A estrutura partidária está a aguardar a decisão de formalização do partido pelo Tribunal Constitucional. A expectativa é que essa decisão seja conhecimento em breve.

A Aliança está presente em todos os concelhos da Madeira. O partido diz que já foram entregues mais de 12 mil assinaturas.

De acordo com a declaração de princípios do Aliança a matriz do partido está assente em três eixos fundamentais que são o Personalismo, Liberalismo e Solidariedade.

Nessa mesma declaração de princípios o Aliança diz que é “responsabilidade do Estado” fazer uma revisão do “iníquo regime” vigente para as ligações ao Continente, dos cidadãos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.