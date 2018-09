Preços da habitação aumentam 11,2% no segundo trimestre

No segundo trimestre de 2018, os preços da habitação registaram um aumento de 11,2%, menos um ponto percentual que no trimestre anterior, em termos homólogos. Com esta subida, a aceleração dos preços, que foi consecutiva durante os cinco trimestres anteriores, é interrompida, revelou o Instituto Nacional de de Estatísticas (INE), esta sexta feira, 21 de setembro.

”O aumento observado nos preços neste período foi mais intenso no caso das habitações existentes (12,6%, o dobro do apresentado para as habitações novas)”. adiantou o INE.

”No trimestre de referência, o ritmo de crescimento dos preços das habitações existentes foi o dobro do observado nas habitações novas (12,6% e 6,3%, respetivamente). Em relação ao trimestre anterior, o IPHab [Índice de Preços da Habitação] aumentou 2,3% (3,7% no primeiro trimestre de 2018), devido sobretudo ao comportamento dos alojamentos existentes, que registaram uma taxa de variação de 2,9%, tendo os alojamentos novos apresentado um aumento residual de 0,1%.” anuncia o comunicado.

Segundo o INE, foram registadas, entre abril e junho de 2018, 45.619 habitações transacionadas, ”o que representa um aumento de 23,7% face ao mesmo período do ano anterior”.

O valor das rendas também subiu, estimando um acréscimo de aproximadamente 6,2 mil milhões de euros, ”mais 34,9% do que no segundo trimestre de 2017.”, revela o instituto.