PSI 20 acompanha pares europeus em queda. Papeleiras e JM pressionam bolsa nacional

A bolsa nacional está a negociar em baixa, a meio da sessão desta segunda-feira, dia 12 de novembro, contrariando a tendência de abertura. O principal índice do bolsista português, PSI 20, recua 0,16% para 5.012,32 pontos, pressionado pelas papeleiras e Jerónimo Martins. Na Europa, as bolsas estão no ‘vermelho’, enquanto aguardam as alterações à proposta de orçamento de Itália chumbada por Bruxelas.

A Mota-Engil é a cotada que mais perde no índice, ao desvalorizar 1,82% para 1,724 euros. A construtora portuguesa iniciou esta segunda-feira uma emissão de obrigações com o objetivo de angariar, pelo menos, 65 milhões de euros. A empresa propõe pagar uma taxa de juro anual de 4,5%. Ao mesmo tempo, estão a decorrer duas operações de troca de dívida, de adesão voluntária.

A acompanhar a tendência estão as papeleiras. A Altri perde 1,77% para 7,210 euros, a Navigator recua 0,44% para 4,096 euros e a Semapa desvaloriza 0,90% para 15,500 euros.

O BCP está também em queda, a partilhar o sentimento dos pares europeus. O banco liderado por Miguel Maya cai 0,43% para 0,255 euros. Já a Jerónimo Martins recua 0,88% para 10,665 euros.

No ‘vermelho’ estão também a EDP Renováveis (-0,51%), a REN (-0,82%), a NOS (-0,96%), os CTT (-0,59%) e a Ibersol (-0,24%).

Em terreno positivo destaca-se a Pharol, que avança 2,58% para 0,174 euros. A beneficiar a cotada está o anúncio de que a empresa liderada por Luís Palha da Silva quer recuperar parte dos prejuízos resultantes do investimento que à data a PT SGPS fez na empresa de telecomunicações Oi e por isso deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa com a ação principal “visando a condenação da Oi no pagamento à Pharol de uma indemnização em dinheiro no valor total de 2.017.108.646,58 euros [2,017 mil milhões de euros], incluindo juros de mora vencidos e vincendos”.

A Sonae ganha 2,42% para 0,887 euros. Em alta estão também a Galp Energia (1,25%), a EDP (0,06%), a Corticeira Amorim (0,21%) e a Sonae Capital (2,42%).

As restantes praças europeias estão a negociar mistas. O índice alemão DAX perde 1,22%, o francês CAC desvaloriza 0,40%, o italiano FTSE MIB deprecia 0,51%, o holandês AEX desliza 0,07%, o britânico FTSE 100 cai 0,38% e o espanhol IBEX 35 resvala 0,01%.

Os investidores estão atentos aos novos desenvolvimentos na disputa entre Itália e a União Europeia, em relação ao Orçamento. Os líderes da coligação do governo italiano, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, estão esta segunda-feira reunidos para debater as alterações à proposta de Orçamento que vão enviar a Bruxelas, depois de o primeiro esboço ter sido chumbado pela Comissão Europeia.

Esta foi a primeira vez que Bruxelas rejeitou a proposta orçamental de um Estado membro da UE, por este não cumprir com as metas estabelecidas no Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC).

A “irresponsabilidade na gestão orçamental” e o “desvio claro e intencional dos compromissos assumidos pelo Governo italiano”, como lhe chamou Pierre Moscovici, valeram aos italianos uma reprimenda de Bruxelas e uma abertura de um prazo de três semanas, até 13 de novembro, para a apresentação de um plano revisto para o próximo ano. O prazo termina esta semana.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,56% para 1,127 dólares e a libra perde 0,42% para 1,291 dólares.