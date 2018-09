Respostas Rápidas: O que sabemos sobre as tempestades que estão a fazer tremer o mundo?

Podemos contar numa mão a quantidade de tempestades tropicais que estão a afetar três cantos do mundo atualmente – “Florence”, a causar estragos na costa sudoeste dos Estados Unidos. “Helene”, o tufão que se descolava a 140 km/h para as sete ilhas dos Açores, no sábado passado, mas que ficou reduzido a chuvas e ventos fortes. “Mangkhut”, que estremeceu cidades das Filipinas e que agora se desloca para a China, uma das tempestades mais poderosas das ultimas décadas a provocar dezenas de feridos. E “Joyce”, a segunda tempestade, que obriga os Açores a prolongar o estado de aviso amarelo. Eis o que precisa de saber sobre o estado das tempestades, os estragos que causaram e quais as previsões mais recentes.

Quais foram os estados afetados pela tempestade Florence?

As Carolinas do Sul e do Norte foram as principais regiões afetadas. Foram evacuados cerca de 2.5 milhões de cidadãos norte-americanos e até ao momento registam-se 17 mortos, avança a CBS. Cerca de 400 pessoas foram resgatadas das cheias e somam-se, atualmente, cerca de 523 mil habitações, escritórios e edifícios sem eletricidade em ambos os estados. O governador do estado do Norte, Roy Cooper, revelou este domingo que, pelo menos, 15 mil pessoas estão em abrigos.

Footage of U.S. Coast Guard rescue swimmer investigating a truck that was caught in fast-moving floodwaters highlights treacherous conditions as Florence causes "historic and unprecedented flooding" and leaves at least 17 people dead. https://t.co/UkkgR3t7dz pic.twitter.com/TPxOzYilbK — ABC News (@ABC) September 17, 2018

O “Florence” está a causar chuvas intensas e grandes inundações não só nas ruas, mas também nos rios numa “quantidade significativa” da Carolina do Norte e do Sul, revelou o Centro Nacional de Furacões Norte Americano. O centro antecipa algum enfraquecimento durante a manhã desta segunda-feira, 17 de setembro, antes que volte a intensifica-se amanhã e quarta-feira.

O furacão que este domingo passou a depressão tropical continua a perder força, mas as chuvas prolongadas semeiam devastação nos estados da Carolina do Norte e do Sul, com milhares de deslocados e novas ordens de evacuação.

Qual o ponto de situação do tufão asiático Mangkhut?

A poderosa tempestade que matou dezenas de pessoas nas Filipinas, no fim de semana passado, 15 e 16 de setembro, está agora a atravessar o sul da China.

O “Mangkhut” entrou em terras chinesas durante a madrugada de domingo, com ventos acima dos 160 km/hora, tornando-o numa das tempestades mais poderosas a atingir a região em décadas, descreve a polícia local em comunicado. Provocou a evacuação de mais de 2,5 milhões de pessoas em Guangdong e na ilha de Hainan e dezenas de voos cancelados. Atualmente, regista-se a morte de três pessoas nas província chinesa de Guangdong, segundo o BBC News.

A tempestade, classificada já como a maior do ano, causou pelo menos 65 mortos e 33 feridos nas Filipinas, onde outras 45 pessoas continuam desaparecidas, de acordo com o último balanço da polícia local.

Em Macau, em plena madrugada, pelas 03:00 (20:00 em Lisboa), 1331 pessoas encontravam-se abrigadas em 16 centros de abrigo. Dos 17 feridos registados no território, nenhum é português, indicou à Lusa o consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Afinal, quantas tempestades afetaram os Açores?

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou dois ciclones, em forma de tempestade tropical, a causarem danos nas ilhas açorianas, no último fim de semana. O furacão “Helene” chegou aos Açores no sábado como tempestade tropical e o centro do ciclone localizava-se às 00:00 (mais uma hora em Lisboa) de domingo a 105 quilómetros a norte-nordeste da ilha das Flores, com deslocamento a cerca de 39 quilómetros por hora, indicou o IPMA.

O IPMA previa uma melhoria gradual do estado do tempo nos Açores, à medida que a tempestade se afastava do arquipélago. Entretanto, uma zona de instabilidade, “resultante da interação entre os ciclones tropicais Helene e Joyce” vai continuar a condicionar o tempo no grupo oriental dos Açores.

A tempestade tropical Joyce irá passar a mais de 250 km/h a sul do arquipélago. O IPMA prevê a ocorrência de precipitação forte acompanhada de trovoada mas apenas se mantém o alerta amarelo de precipitação para as ilhas de São Miguel e Santa Maria.

Apesar disto tudo, não se registou quaisquer mortes nem danos materiais. “A maioria das situações ocorreu na ilha das Flores, mas sem provocar danos humanos, nem materiais, estando relacionadas com quedas de árvores e uma pequena derrocada”, adiantou, em comunicado.

O IPMA mantém todas as ilhas do arquipélago sob aviso amarelo, mas prevê “uma melhoria do estado do tempo”.